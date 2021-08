Frédéric HELMER

Mise en pages de magazines - Automatisation des tâches pour gagner en efficacité avec un workflow performant et le respect des règles typographiques. Utilisation quotidienne de Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator, Bridge et Microsoft Word.

Création d'annonces publicitaires animées pour affichage sur bornes - Apple Keynote



Mes compétences :

Prise de vue vidéo

Pubs

Motion Graphics

Microsoft Word - Microsoft Excel

HTML

Cascading Style Sheets

PAO

Formation

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe Premiere Pro

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Keynote