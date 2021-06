Frederic JACQUOT

Formation "Chargé Intégration Robotique Industrielle":

6 mois continus orienté pratique (robotique / automatisme), entrecoupé de 7 semaines de stage afin de réaliser un projet industriel (robot de soudure)



Electrotechnicien SAV 2017 - 2020 à CSME POSTE HT/BT:

SAV Rhone Alpes Auvergne sur équipements de distribution énergie multi-marques HT/BT (disjoncteurs, cellules, transformateurs). Environ 450 interventions réalisées.



Electrotechnicien SAV 2013 - 2017 à Schneider Electric:

SAV Rhone Alpes Auvergne sur équipement de distribution énergie HT/BT du constructeur niveau 4.



Electronicien SAV centrales nucléaires 2008 - 2012 à Rolls Royce:

SAV national sur toutes centrales 1300 et 900MW. Fortes disponibilités (WE, nuit, décalage horaire, durée de mission non prévisibles), durée de travail encadré par code du travail et dérogations préfectorales. Maintenance sur onduleurs de tension et RGL (Régulation Grappes Longues)



Electromecanicien 2007 à Lablabo

Maintenance curatives sur lignes de production. Grande autonomie (un technicien par poste)



Electromecanicien 2004 - 2007 SEMITAG

Maintenance sur bus et tramways



Alternance BTS électrotechnique 2001 - 2003 à Schneider Electric

1ere année: bureau étude sur site A1 - Grenoble

2ème année: site VOLTA - Grenoble:

Projet industriel « Automatisation d'une station de courant Basse Tension 2500A » afin de faire des essais de fusion de fusibles HTA sur court circuit I3 sur réseau pollué.

Base de départ: source triphasée manuelle à manivelle.

Fin de projet: source autonome via consigne de courant saisie par opérateur.

Etude, conception, achat matériel, réalisation, câblage (une partie a été sous traitée par manque de temps), essais, mise au point, procédure d'utilisation.





HOBBIES / PASSIONS:

- Auto-construction

- Projets mécanique moto

- Auto formation : documentation sur sujets variés (technique, psychologie, environnement). Besoin de comprendre / apprendre et mettre en oeuvre

- Fiabilisation / amélioration de chaque projet à des fins de sécurité, écologie, pratique