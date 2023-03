Frederic JADEAU

Je suis un passionné de Web, de Design et dArt en général. Jai eu lopportunité de travailler en tant que Webdesigner pour plusieurs sociétés dans le but de devenir un architecte interactif plus expérimenté.

Actuellement freelance depuis plusieurs années, je réalise plusieurs types de supports : des maquettes graphiques, animations Flash, intégrations respectant les contraintes en terme de Responsive Design. Je travaille aussi sur des logos, cartes de visites, supports print (flyers, affiches).

A l'affût des dernières tendances Web, j'aime construire des projets en équipe et réfléchir aux multiples axes inhérents à une communication Online.



Je m'intéresse également à la photographie, à la vidéo et au Motion Design.



Spécialisations : Langages Web : XHTML (avancé), CSS (avancé), Javascript (bases), Actionscript (medium)



Softwares : MS Office (word, excel, ppt), Photoshop (avancé), Illustrator (medium), Dreamweaver (avancé), Flash (avancé), After Effects (bases), InDesign (bases)



Mes compétences :

CSS3

HTML/XHTML

Adobe photoshop

Adobe illustrator

Dreamweaver

Flash animation

JQuery

MS Office

After effects

In design

Html 5