Frederic JADOT

L’une de vos valeurs est de positionner le client au cœur de votre stratégie? C'est cette valeur qui constitue le socle de mon métier, les services techniques.

Mes premiers clients sont mes collaborateurs. Et ceux-ci ont toujours apprécié que je privilégie leur bien-être et leur sécurité au quotidien, par des actions à la fois préventives et correctives.



Puisque nos valeurs sont identiques, je pense que nous pouvons les faire progresser ensemble par une collaboration fructueuse.





Bien cordialement,



Frédéric Jadot

http://www.jadot.net



Mes compétences :

Certification Microsoft

Agrément à la circulation ferroviaire

Certification Kaspersky

BTS Technico-Commercial

CAP Dessinateur

Bac E

SSIAP1

Habilitation Electrique

SST