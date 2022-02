Passionné d'informatique, je suis entré chez Dirickx comme Technicien Helpdesk. Après quelques années et une certification MCSA en poche, j'ai évolué au fil des missions et projets vers le poste d'administrateur réseaux et systèmes.



Mes compétences :

VMware vShere 5

Windows Server 2003/2008

Lotus Domino et Lotus Notes

Baie disques SAN

VPN SSL

Hyper V

TSE