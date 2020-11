Frédéric MAGNANT

Diplômé de l'ESIT à Paris, j'ai d'abord occupé un poste de traducteur salarié qui m'a permis d'acquérir la maîtrise des outils de TAO (Trados, SDLX, puis Transit depuis mon installation en indépendant) et de faire mes premières armes de gestionnaire de projet.

A mon compte depuis début 2007, je mets mes compétences de traduction et relecture au service de clients installés dans plusieurs pays, notamment en Allemagne et en Suisse.

Mes spécialisations englobent notamment les domaines suivants : économie, assurances/prévoyance (plus particulièrement pour la Suisse), technique (chemins de fer notamment), rapports annuels, juridique (contrats), informatique, communication d'entreprise, marketing.