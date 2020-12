Fin connaisseur des problématiques métiers et de l'accompagnement de ces derniers dans la conduite de projets, je suis actuellement disponible et prêt pour un nouveau challenge.

Un savoir-faire et de bonnes compétences dans les domaines techniques, managériaux, les approches méthodologiques, l'animation et la mise en mouvement de l'ensemble des acteurs MOA/MOE me permettront de relever vos défis.