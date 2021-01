Frédéric MONNERON

Au sein de la Direction Business Group Markem-Imaje et dans un contexte international, je suis rattaché au service Marketing.

Responsable du département Documentation Utilisateur j'ai en charge :

L’animation de l’équipe de Bourg-lès-Valence, de Keene (US), Nottingham et Schotten (Belgique),

Le suivi de l’avancement de chaque projet avec la tenue du planning.

La coordination des tâches en lien avec le Marketing, la R&E, la qualification, le support technique, les filiales, les Sous-traitants.

Je participe activement :

A la collecte d’information permettant la réalisation de la documentation des produits Markem-Imaje destinées aux clients finaux.

A la conception et la rédaction

Catalogue des pièces détachées, notice d’instruction, manuel utilisateur, Notice interface, accessoires…

Sur tous type de supports : CD-Rom, papier, interactif,…

En assurant le respect des normes en vigueur.

Au suivi des traductions, en prenant en compte les contraintes de mémoire de traduction.

A la gestion de la base de données documentaire.



Mes compétences :

Illustrations techniques

Rédaction technique

Adobe Illustrator