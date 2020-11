Frédéric ROLLAND

Docteur en cinéma et audiovisuel depuis 2009.



Responsable, depuis avril 2017, de la Cinémathèque Centrale de l'Enseignement Public et référent audiovisuel à la DBU de la Sorbonne-Nouvelle Paris 3. 2500 titres dont 950 numérisés. Acquéreur vidéo depuis 2018



Je suis également consultant dans le domaine du patrimoine cinématographique et sa conservation. Je collabore à des contenus divers où effectue des numérisations comme, par exemple, avec l'Atelier des archives. Jusqu'en mars 2017, j'étais également recherchiste et animateur de cinéma en support argentique. Mon portail personnel www.cinematographe.org . Collection personnelle en argentique 6500 titres dont 400 numérisés.



Chargé de cours entre septembre 2000 et janvier 2017, dans le domaine audiovisuel (en Histoire des technologies audiovisuelles, Sociologie des médias, Histoire culturelle, Histoire du cinéma, Archives et connaissances des supports audiovisuels, Histoire de la télévision, etc.) avec une expérience de 3400 heures de cours ou de formations dans de nombreux établissements comme Paris-Est ou l'INA.



Je suis secrétaire général du réseau Atelier du 7ème Art (www.A7Art.fr) et anciennement de l'ALICC (www.alicc.net) et membre actif de nombreuses associations dans le domaine du patrimoine cinématographique (collections de films) et aéronautique.



Mes compétences :

Formateur

Expert

Audiovisuel

Animateur

Recherchiste

Conférencier

Enseignant

Documentaire

Cinéma