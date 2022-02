Frédéric SÉRET

Bonjour,



Mon expérience va de l'audit, à la réalisation sur des sites travaillant avec Windev , Webdev et Windev mobile, Excel et Access.

Je suis également intervenu sur des missions de recette pure avec suivi des corrections et coordination des relations entre les utilisateurs et l'informatique.

Je maîtrise le développement sur Samsung Galaxy S5, tablette Samsung sous Androïd 5 et pistolets code barres sous Windows CE. Dans cadre j'utilise soit des bases de données embarquées soit des bases situées sur un serveur localisé à Paris.

J'ai effectué une mission à Paris pour une grande enseigne de la distribution, où j'ai participé à la recette technique d'interfaces entre Générix, RMS et Reflex.

J'ai également réalisé la refonte du système informatique de 2 sociétés de négoce.

Pour un autre client j'ai réalisé un site documentaire extranet de gestion de Visite Générales Périodiques et de gestion des Caces. Ce qui implique la mise en place d'un serveur, l'analyse, le développement et le déploiement.



Je suis équipé pour travailler depuis chez moi licences Windows 8.1 pro, Windev, Webdev 18, Windev mobile 20, Office 2007 et 2010, connexion haut débit (22 Mo).

Me déplacer ne me pose cependant aucun soucis.



N'hésitez pas à me contacter pour des missions, mon expérience des grands comptes et des produits PC Soft, me permet vous aider à fiabiliser votre informatique ou à vous accompagner dans la maîtrise du changement lors de la mise en place d'un ERP, ou simplement à accompagner vos recettes.



Administration des ventes :

Gestion de la prospection commerciale, CRM, Gestion des transporteurs, Facturation internationale, Calcul des coûts de production, Gestion des stocks, Tableaux de bords, Statistiques, réduction des coûts documentaires, GED.



Logistique :

Gestion des emballages, Étiquetage, Traitement par lots, Gestion des emplacements de magasins, Chemin de Picking, Documents de transport multilingues par camions, trains, péniches et bateaux, Calcul des coûts de transport, Suivi des livraisons, supply chain, référencement, EAN13, Facturation du transport, Chargement, Information du client en temps réel, Pesage de camions.



Approvisionnements :

Gestion des temps d’approvisionnement, Stock de rupture, Stock ABC, Gestion des réceptions, Gestion des appels d’offres, Suivi des commandes, Achats, Négociation, Contrats, Gestion des Commandes, Transport, Suivi qualité, Réclamations



Production :

Changement rapide d’outils, Gestion de flux, Tracabilité, Calcul des coûts de production, Suivi de production, GMAO.



Domaine paramédical :

Gestion de stocks, Expéditions, Front office.

Comptabilité générale et analytique, Calcul de coûts, Analyse de la valeur (Coda 10, XRT, Wincert)



Recette et assistance :

Mise en place de cellules assistance jusqu’à 4 personnes et formation des utilisateurs, schématisation des circuits d’escalade. Utilisation de NEOCASE, JIRA, Quality center ou Excel pour la gestion de la recette.





Langues :

Anglais courant, notions de Néerlandais et d’Italien.



Site internet personnel avec Webdev 18 :

http://www.seret.eu



Mes compétences :

Ingénieur

Html5

Word

Logistique

Banque

Développeur

Oracle

Formateur

Web 2.0

Informatique

Relation client

SQL

Nouvelles technologies

Chef de projet

Conception

Vente

Maintenance

Linux

Windows

Audit

Organisation d'évènements

XML

CRM

Gmao

Accompagnement du changement

COBOL

Médical

LAMP

WAMP

MySQL

Supply Chain

Microsoft Office

Mercury Quality Center

JIRA

Customer Relationship Management

eCommerce

cellules assistance

Visual Basic for Applications

Visual Basic 6

Visual Basic

UNIX

UML/OMT

UBUNTU 8,9,10

TOAD

SQLPlus

PC Anywhere

Oracle Toad

Oracle 10i

NEOCASE

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft Access

Merise Methodology

JavaScript

Java

Front office

EDI

DBase

Clipper

Citrix Winframe

CODA

CICS/ESA

CCS

Apache WEB Server

AJAX

AGILE

Windev 5.5 à 20

Webdev 7 à 20

Windev mobile 15 à 20

Windev mobile 16-20