Frédéric SILVA

Je souhaiterais faire évoluer ma carrière de préférence dans le domaine de électroménager.



Je suis à la recherche dun poste où l'esprit technique et le sens commercial soient associés.

Fort d' expériences technico-commerciale dans l'électroménager, dans le secteur des pompes hydrauliques et robinetterie industrielle , j'aimerais partager et faire partager mon savoir-faire dans une société dynamique.



J'ai appris au fil des années à développer une excellente logique d'analyse technique et à construire des relations clientèles vivantes.

Mes bagages techniques, ma curiosité, mon sens du contact et le goût du travail en équipe font que je m'adapte très rapidement aux nouveaux produits et clients.



Mes compétences :

Avenant

Organisé

RIGOUREUX

Vente

Organisation

Gestion de projet

Rigueur

Industrie