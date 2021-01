Frédéric THOMAS

De la relation commerciale à la production, des relations humaines à la profitabilité de mon activité, je travaille depuis 1998 en environnement industriel.



Fervent adepte du changement, que ce soit par rupture, ou en amélioration continue, je suis passionné par les challenges.

J'aime avant tout travailler en équipe, en tant que responsable hiérarchique ou fonctionnel, et m'enrichis des différences entre personnes et cultures.



De formation ENSICA (devenue ISAE en 2008), j'ai gardé un goût prononcé pour l'aéronautique, même si j'ai arrêté le vol moteur et le planeur.

Je suis un grand amateur de vin, et pratique la natation, pour le plaisir



Mes compétences :

Budget

Oenologie

Téléphonie mobile

Aéronautique

Production

Réduction de coûts

Management

Gestion de projet

Electronique