Frederic TREMBLAY

Technologue capable de diriger des équipes techniques.



18 ans d'expérience dans les projets organisationnels et informatiques (ERP, CRM & BI).



Communicateur qui est en mesure d'assurer la liaison avec l'entreprise pour favoriser l'adoption de l'architecture de l'information, des données, et du décisionnel, ainisi que le lien entre processus et information.



Chef d'équipe et motivateur qui dirige techniquement les équipes dans la livraison et l'exploitation des solutions d'information de gestion et décisionnelles.



Spécialités: Business Intelligence, DataWarehousing, Data Architecture (Décisionnel, Entrepôts des Données, Architecture des Données).



Mes compétences :

Agile

Business

Datawarehouse

Entrepôt de données

Merise

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SSAS

Microsoft SSIS

SAP

SSIS SSAS

WebDev

Management

Gestion de projet

Data warehousing

SSIS

Business Intelligence

GDPR

SAP BI 4.2

SQL Server 2012

Data Governance