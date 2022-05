Frédérique AUBARD

Depuis 2016:

- Réalisation des missions d’ingénierie que ce soit en maîtrise d’œuvre ou clés en main. Accompagnement du client pour la réalisation de son projet : L’expression des besoins, la définition des solutions techniques et leurs optimisations. Respect des objectifs de qualité, des coûts et des délais.

- Conception des installations de distribution en courants forts et faibles : rédaction des pièces techniques (AVP, projet, DCE), établissement des quantitatifs et estimatifs, supervision des techniciens d’études pour la réalisation des notes de calculs et des pièces graphiques.

- Consultation des entreprises : Visite technique et analyse des offres.

- Travaux : Contrôle des documents d’exécution établis par les entreprises, suivit de la réalisation et du planning, reporting, participation aux phases d’essais, OPR et réception des ouvrages

- Coordination SSI : Rédaction du cahier des charges fonctionnel, intervention sur chantier, essais fonctionnels, réception et constitution du dossier d’identité SSI.



Maitrise des outils : AutoCAD, Office

Connaissance des outils : Revit, Caneco, Dialux



Mes compétences :

Anglais

Architecture

Climatisation

Courant faible

Courant fort

CVC

ECLAIRAGE

Électrique

Électrotechnique

Haute tension

HQE

Informatique

Maitrise d'oeuvre

Ventilation

Voile

AutoCAD

Ingénierie

Mécanique

Gestion de projet

Environnement