Frédérique DEMAIN

Rigoureuse et organisée, je dispose d'une expérience de plus de 16 ans comme Assistante administrative. Je maîtrise couramment l'anglais. Issue d'une formation de base littéraire, je maîtrise bien le français et notamment l'orthographe.

Je dispose également d'une expérience de 5 ans dans l'hôtellerie. J'ai commencé comme standardiste bilingue anglais puis j'ai exercé le métier d'agent de réservations individuelles et celui de responsable des réservations groupes à l'hôtel Holiday Inn Paris République, hôtel 4 étoiles, composé d'une clientèle à 80 % anglophone.



Mes compétences :

Adobe Acrobat

Extranet

GIMP

INTERNET

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Logiciel CRM

Tourisme responsable

Anglais

Facturation

Sphinx

Evènementiel et logistique