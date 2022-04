Frédérique GIMENEZ

Spécialisées dans les domaines d'intervention suivants : ingénierie de formation, gpec, recrutement, mobilités, ergonomie, santé sécurité au travail, handicap,



Compétences transverses en matière d’achats publics, pilotage de projet, communication et management.



Mes compétences :

Utilisation d'outils informatiques

Management d'équipe

Gérer un budget

Ingénierie de formation

Marché public

Contacts humains

Rédaction de cahier des charges

Sécurité au travail

Élaborer et créer des méthodes de travail

Conduite de projets

Formation des équipes

Communication

Ressources humaines

Ergonomie

Santé au travail

Collectivité territoriale

Santé et sécurité au travail

Prévention des risques professionnels

Formation

GPEC