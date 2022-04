Frédérique GUÉGUEN

J’admets, j’ai une rivale professionnelle : l’infobésité. Chaque jour, elle me lance des défis de communication. Mais créer de messages qui marquent les esprits, développer des stratégies de communications innovantes, est ce qui me motive le plus dans mon métier.



J’y mets toutes mes compétences pour y arriver : planification stratégique, outils de communication, rédaction, création de contenus, animation de sites web et médias sociaux, web marketing, campagne publicitaire, relations publiques etc.



Toujours à l'affût des tendances dans mon secteur d'activité, j'aime aussi ajouter une bonne dose de créativité dans mes projets.



#jefaisdelacometjaimeça



Mes compétences :

Webmarketing

Communication

Marketing

Community management

Créativité

Gestion de projet