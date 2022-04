Frédérique MIDOUX

Tout au long de mon parcours professionnel j'ai pu acquérir par le travail et en me formant une solide expérience au sein du secteur associatif. Mes connaissances, diversifiées et complètes, me permettent aujourd'hui de m'adapter rapidement et d'assumer un poste à responsabilités.



Consciencieuse, organisée et méticuleuse, je possède une très bonne qualité d'écoute et un bon relationnel.



Je reste disponible à toute proposition pouvant m'apporter une nouvelle expérience et une ouverture vers d'autres perspectives, tout en respectant mes valeurs et ma vision de l’approche professionnelle.



Mes compétences :

Très bonne maîtrise WORD, EXCEL, INTERNET

Esprit d'initiative, très bon relationnel

Bonne approche POWERPOINT, PUBLISHER

Efficace, organisée, dynamique

Vente

Documentation