Frédérique MORESMAU

Forte d'une expérience tant technique qu'humaine à la direction d'un centre de remise en forme aquatique, je souhaite offrir mes compétences à toutes structures axées sur le bien être et la détente, telles que SPA ou autres établissements de balnéothérapie ou thalassothérapie, en métropole ou outre mer.

Je suis extrêmement polyvalente de part ma formation juridique de base, puis ma pratique de la médiation familiale et enfin la direction d'un établissement de remise en forme.

Je suis très mobile et accepte tout poste quelque soit la ville en France ou le pays.



Mes compétences :

Esprit synthétique