Expérimentée, j'ai travaillé dans différents domaines notamment celui de l'industrie pharmaceutique.

Je souhaiterais évoluer dans ce domaine et j'envisage de me former au secrétariat médical.

J'aime connaître le milieu professionnel dans lequel j'évolue et me tient au courant de l'activité économique.

J'ai un bon niveau d'anglais, maintenu par des conversations avec des anglo-saxons.

Je pratique la course à pied et participe à des courses à but caritatif.