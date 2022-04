Frédérique PEREZ

Actuellement étudiante en Bachelor Européen Gestion des Ressources Humaines, je suis à la recherche d’un poste de Chargée de missions en Ressources Humaines en contrat de professionnalisation dans le but d’intégrer un Master Management des Ressources Humaines.

C'est un domaine que j'ai pu découvrir lors de ma dernière formation ainsi qu'à travers mes divers stages et expériences professionnelles, dont la variété de missions me plaît beaucoup.

Mon stage pour Adecco en tant qu'assistante de recrutement s'est révélé très formateur et enrichissant.

C'est pourquoi aujourd'hui, je suis réellement déterminée à poursuivre ma formation pour en faire mon métier.

Je suis donc activement à la recherche d'une entreprise intéressée par mon profil et qui sera prête à me faire confiance et m'accompagner dans mon projet.



Mes compétences :

Ecoute

Études quantitatives

Vente

Négociation

Relationnel

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Adobe Premier