Frédérique POTRON

15 ans d’expériences en gestion de projets dans le monde de la Santé



Pilotage et management de projets stratégiques et complexes que ce soit en sein d'éditeurs ou de grandes institutions (ARH, GMSIH, CNAMTS)



Expérience forte du monde de la santé à la fois des établissements de santé du secteur sanitaire et de la protection sociale (RO,RC)



Bonne connaissance du monde institutionnel de la sphère santé-social.



Maitrise des problématiques du régime obligatoire et du fonctionnement des mécanismes liés à l’assurance maladie.



Expertise des exigences réglementaires et normatives des SIH.





Mes compétences :

Santé

Informatique

Assurance Maladie

AMOA

Gestion de projet

Pilotage

Accompagnement au changement