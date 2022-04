Frédérique SIRIOT

Depuis plus de trois ans j’ai eu le plaisir de travailler pour le projet Corpus des Éditions Fayard où je relisais et formatais la collection des livres de philosophie pour les adapter en version numérique.

Ceci m’a permis de d’appréhender les différentes facettes des postes d’assistante et d’ingénieur d’étude autant du point de vue de la gestion administrative que du point de vue de l’édition.

Ce projet étant géré par l’Université de Bourgogne, la Maison des Sciences de l’Homme, le Conseil Régional ainsi que les éditions Fayard, je suis actuellement à la recherche d’un poste dans les ressources humaines, et plus particulièrement d’un poste à responsabilité.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer, Firefox et Safari

Adobe Photoshop

Dragon Naturally Speaking

PDF Creator

Scansoft Omnipage pro 17

Aisance relationnelle

Ouverture d'esprit

Créativité

Sens de l'organisation