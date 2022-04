Frédérique VEDEL

J'évolue depuis 30 ans dans les domaines commercial et administratif occupant successivement des postes d'assistante de direction ou d'attachée commerciale auprès de professionnels. Ces expériences réussies m'ont permis d’acquérir et de développer des compétences diversifiées en matière relationnelle, d'organisation et de concrétisation.



Aujourd’hui, je souhaite occuper un poste de commerciale terrain car cela correspond à ma personnalité autonome et volontaire. En effet, j'ai besoin de dynamisme et de responsabilités pour me motiver et m'épanouir. De plus, je fais preuve d’une grande adaptabilité et maîtrise les outils de communication et le pack office.



J'étudie toutes propositions en lien avec mon expérience professionnelle ou de loisirs.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel

Organisation d'évènements

Ciel Compta

Gestion de groupe

Bureautique

Paiements internationaux

SEPA

Accueil des clients

Après-vente

Facturation

Négociation contrats

Gestion de portefeuille

Service client

Analyse des besoins

Gestion de projet

Prospection commerciale

Réponse aux appels d'offres

Fidélisation client