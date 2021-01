Frédérique ZAHND

Rigoureuse dans mon travail et dotée d’un très bon relationnel et je m’adapte rapidement à de nouvelles situations.

Mon parcours professionnel s'est essentiellement basé sur les métiers des bibliothèques, archives et documentation. A travers mes diverses expériences, j'ai élargi mes compétences en informatique (gestion de projets numériques), gestion administrative des documents (maîtrise de la suite Microsoft Office), traitement des archives, recherches d'informations, recherches bibliographiques, établissement de dossiers documentaires, classement et indexation des documents. De plus, après deux ans aux Etats Unis, j'ai acquis une très bonne connaissance de la langue anglaise.

Je suis actuellement Data Manager chez Music Story où j'ai en charge l'agrégation, l'intégration et la validation des données.





Mes compétences :

Vieux français

Moyen français

XML

CMS

Documentation

Veille

NTIC

PMB

HTML

Recherche bibliographique ou Internet

Bibliothéconomie

Catalogage

Bibliographie

Traduction anglais français

Édition numérique

Formatrice