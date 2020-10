Gabriel DORTHE

Passionné par les grandes mutations du monde contemporain, je mène une double activité de recherche interdisciplinaire (philosophie, ethnographie, STS) et d'organisation de rencontres entre savoirs académiques et pratiques de tous horizons.



J’ai réalisé ma thèse de doctorat sur le mouvement transhumaniste. Mêlant philosophie, ethnographie et STS, j’y confronter sa production normative et ses activités quotidiennes. Je défends la thèse selon laquelle les militants transhumanistes constituent une forme de public des technologies émergentes, dont il est nécessaire de décrire le rapport aux objets techniques afin d'éclairer les enjeux politiques et métaphysiques de leurs visions du futur. J'ai participé à l'organisation de plusieurs conférences académiques internationales (p.ex. le Symposium 2010 de la Société suisse de philosophie, «Santé, Justice, Pouvoir»; Swiss STS Meeting 2014, «Collecting, Organizing, Trading Big Data»).



Passionné par la rencontre de la recherche académique avec d'autres pratiques, je suis régulièrement invité à intervenir dans les médias (RTS, Le Temps, RFI, Huffington Post, Atlantico,…), et organise depuis près de dix ans de nombreux événements culturels. Principalement avec le Groupe Vaudois de Philosophie, que j'ai contribué à restructurer en 2011 (audience mensuelle multipliée par 7). J'ai aussi organisé et animé des dizaines d'événements et débats, dans le cadre de l'Organisation des étudiants en philosophie (UNIL), que j'ai co-fondée et présidée de 2006 à 2009; et pour le Festival francophone de philosophie (La peur, Genève, 2008; L'homme et l'animal, Saint-Maurice, 2009; La catastrophe, Saint-Maurice, 2012).



En 2009, j'ai fondé le Projet Socrate avec Philip Clark. Cette démarche de recherche et de conseil propose au monde du travail une approche philosophique de ses préoccupations opérationnelles et stratégiques, afin de l'aider à les affronter de manière créative, responsable et attentive.



Je suis doté de solides compétences en matière d'organisation, d'animation, de communication et d'édition (web et papier); ainsi que d'une connaissance approfondie des enjeux relatifs aux technologies, à l'entrepreneuriat, et aux valeurs et imaginaires contemporains.



Je suis un membre actif de NeoHumanitas (Think tank portant sur les conséquences socio-éthiques de l'utilisation des technologies émergentes sur l'être humain, depuis 2014); membre du bureau de Nanopublic - Plateforme interdisciplinaire nanotechnologies et société de l'UNIL (depuis 2010); et membre de STS-CH (the Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society), Society for Social Studies of Science (4S) et Science and Democracy Network (SDN).



Mes compétences :

Créativité

Édition

Innovation

Communication

Recherche scientifique

Organisation d'évènements