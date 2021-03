Gabriel LE ROY (LE ROY)

Juillet 2018

2 mois Stagiaire, Aéroport de Biarritz - Pays Basque, Services Auxiliaires des Transports Aériens

Biarritz, France.

- Introduction aux métiers des Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne (ICNA),

de la sécurité et de la cybersécurité aériennes : observations, balisage des pistes et

contrôles techniques

- Sûreté aéroportuaire : Points dInspection Filtrage (PIF) et check-up sécurité

- « Welcome » et orientation des passagers selon les différentes compagnies, informations

touristiques aux voyageurs et accompagnement sur piste - Enregistrement des bagages en

soute.

Avril 2017

Sept 2019

Assistance Informatique, Moira Bijoux (entreprise familiale de vente sur internet)

Ciboure, France.

- « Mailing list » clientèle

- Gestion du nouveau site commercial (https://www.moirabijoux.fr/) -

Préparation des paniers de commande.

Août 2015 1 mois

Stagiaire, Magasins Babou Sainte Eulalie, France.

- Accueil des clients

- Stockage en entrepôt, approvisionnement des rayons.