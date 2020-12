Gabriel VALETTE

Je suis créateur de valeur...



Passionné d'immobilier et des marchés financiers, ancien Directeur Commercial reconverti en Conseiller en investissement financier et immobilier.



C'est en 2020, suite à la crise inédite que nous avons connue en France. Durant cette année, bien de choses ont démontré clairement que les entreprises et les particuliers avaient de l'inquiétude face à l'avenir.



En effet, les conseils avisés et personnalisés ont rassuré les personnes sur leur avenir et celui de leurs proches.

Les domaines du placement financier, tel que ceux pour préparer la retraite, placement à dividendes, placement immobilier, gestion d'actifs, réduction de son imposition, sont des sujets pour lequel j'interviens pour bâtir et sécuriser l'avenir.



J'interviens aussi en parallèle avec mon associé sur l'accompagnement d'investisseur pour des projets immobiliers dans l'ancien, de la recherche du bien, la négociation, l'accompagnement dans le financement, la solution fiscale la plus adaptée, les travaux..



Expérience réussie dans : la division foncière, lotissement, VRD, commercialisation de lot, immeuble de rapport, la division d'appartement, le changement de destinations, construction et réfection d'ancienne bâtisse, garages, parkings..etc.



J'ai un parcours plutôt atypique car j'ai commencé l'alternance à l'âge de 16 ans, j'ai obtenu après 9 années d'alternance un double diplôme :

Bac+5 Manager du Développement Commercial ainsi qu'un MBA en Management International Business.



Fort des connaissances acquises depuis plus de 12 ans dans diverses structures, issue en grande partie de la grande distribution spécialisée, j'ai complété mes connaissances chez Saint-Gobain à la Direction Régionale Occitanie, j'ai ensuite travaillé à l'étranger pour un bureau d'études en tant que Responsable commercial du développement international. Puis j'ai terminé mon MBA en alternance chez AB InBev en tant que Chef de Secteur.



À la fin de ma formation en alternance j'ai évolué dans le groupe FnacDarty en tant que Chef des Ventes, puis j'ai été débauché par un cabinet de recrutement pour le poste de Directeur Commercial Régional chez l'industriel Abrisud, avant de me reconvertir pour être consultant patrimonial et épicurien.