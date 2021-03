Gabriela GONCALVES (GABRIELA GONCALVES)

Passionnée de cinéma depuis mon jeune âge, je me suis toujours intéressée à la fois à la dimension artistique et commerciale de cette industrie. Mes capacités d'adaptation et ma curiosité m'ont permis de diversifier mes expériences. Dotée dun esprit curieux, jai constitué mon parcours dexpériences variées, à commencé par ma vie académique qui a initié par des études déconomie, suivies détudes de publicité et marketing que jai finalisé par un stage professionnalisant en 2015. Les connaissances acquises grâce aux différents métiers que jai étudié mont permis de développer un regard plus intégral, ce qui a été un atout dans mes expériences professionnelles.



Mon aisance avec les autres langues, notamment langlais, lespagnol, et le portugais - ma langue maternelle - serait un atout qui faciliterait votre communication à linternational.



À ce moment là, je suis à la recherche dun emploi pour financer mes études de M2. Je suis débrouillarde, rigoureuse, engagée, et polyvalente. D'ailleurs j'aime apprendre de nouvelles choses.