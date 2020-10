Gael GRENAT

"Rester cest exister, mais voyager cest vivre". Gustave Nadaud

J'ai commencé à vivre quand je me suis installé à Shanghai avec ma famille en 2017. Pour la première fois nous nous sommes sentis chez nous à l'étranger, à expérimenter des choses jamais faites auparavant.



Orienté résultat, créatif, manager à l'écoute avec un mindset positif et des compétences de coachings - 2 ans d'expatriation en Chine - 2 ans d'expérience M&A / intégration d'une acquisition - 12 ans d'expérience en marketing B2B, gestion produit et développement commercial dans les industries des fluides, électriques et énergies renouvelables.