Bonjour,



Responsable d'équipe commerciale, responsable des partenariats et business développer depuis 20 ans.

Lors de mon parcours j'ai géré et développé des équipes commerciales, de nouveaux partenaires et des portefeuilles clients grands comptes.



Durant ces nombreuses années d'expériences, j'ai évolué dans la Prop Tech, la promotion immobilière, le web marketing immobilier, l'évènementiel et le management sportif. Je suis aujourd'hui ouvert à d'autres secteurs d'activités.



Au cours de mes expériences, j'ai développé ma détermination, ma recherche de la performance et ma passion de la transmission dans le management.

J'ai aussi cultivé mon esprit d'équipe et d'entreprise,

ainsi qu'un fort relationnel avec mes collaborateurs et mes clients.

Au cours de ces différents challenges j'ai acquis une vraie capacité d'adaptation et d'autonomie.



Mes compétences étant transposables dans d'autres domaines, je suis ouvert à tout changements.

Le plaisir et la bienveillance sont des valeurs et des moteurs essentiels dans mes choix professionnels.

Je serai ravi de m'entretenir avec vous concernant notre future collaboration.



Bien cordialement,



Gaël Jalabert

06 20 41 19 75