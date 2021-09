Gaël MONEYRON

11 ans d’expérience en tant que consultant dans la conception et le déploiement de solutions ERP finance.



En travaillant sur divers projets, clients et secteurs j’ai acquis une connaissance approfondie des best practices et des défis de mises en œuvre d’un projet ERP. Mes expériences me permettent de me positionner en tant que leader sur les sujets de choix de solutions et d’intégration de solutions. Ma double expertise métier et SI me donne les moyens d’assurer efficacement le lien entre les équipes fonctionnel et technique.



Compétences :

+ Pilotage et mise en œuvre de projets de transformation (Agile, Classique)

+ Optimisation de processus

+ Conception fonctionnelle générale et détaillée de système d’information

+ Choix d’outils (Cahier des charges, Business case, Grille d’évaluation et de couverture fonctionnelle, Grille de scoring)

+ Stratégie de tests, conduite de recette, bascule en production

+ Animation d’atelier, kick-off meeting et comité de pilotage

+ Conduite du changement (Ingénierie formation, animation formation)

+ Management d’équipes (jusqu’à 5 collaborateurs)



Solutions et outils :

+ ERP : Qualiac, SAP, Oracle-PeopleSoft, Odoo

+ BI : SAP BW, SpagoBI

+ ETL : Talend

+ Outil de suivi et pilotage recette : HP Quality Center, Mantis BT

+ Gestion de projet : PSNext, MS Project



Secteurs :

+ Banque – Assurance

+ Média

+ Transport