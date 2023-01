Gaëlle JOUANNO

Aujourd'hui, j'habite à Toulouse j'ai réalisé mes études à l'université Jean Jaurés, Toulouse2. Titulaire d'un master 2 en recherche et études sociologique, ma formation et mes expériences professionnelles plutôt généralistes m'offrent une vision plus globale et me permettent de ramener le général vers le particulier dans différents domaines activités reposant sur une administration et/ou une organisation particulière ...etc. Dynamique et créative, je suis disposée à vous fournir une analyse et des réponses pertinentes face à certaines problématiques afin d'en soulever les causes et d'obtenir des améliorations. Mettre au point un plan d'action avec des outils méthodologiques adaptés apparait comme mon point fort.