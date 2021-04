Gaëlle PARAIN - LE SAUX

Après plus de 10 ans dans la Com', de retour à Rouen, et toujours passionnée par mon métier, je me suis lancée...

J'ai créé Com'Un Film en 2007, Agence de communication globale, avec une mention spéciale pour le packaging et la vidéo...



Concentré de créativité, force de proposition je vous accompagne dans tous vos besoins de

communication ciblée et tendance.



Com'Un Film, c'est une équipe pluri-compétente, pétillante d'idées, dynamique et réactive, dédiée à votre image et aux messages que vous souhaitez véhiculer.



Nous analysons vos attentes, vos objectifs, votre secteur d'activité, pour mieux vous comprendre, vous conseiller et définir avec vous un concept de communication, unique et novateur.



Mes compétences :

Communication

Identité Visuelle

Marketing

Marketing Plan

Média

Montage

Montage vidéo

Packaging

Plan Media

Réactivité

Recherche

Recherche de noms

Video

Publicité

Gestion de projet

B2B

Rédaction

Graphisme

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Community management