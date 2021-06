Gaëlle PETERSCHMITT (SALMON)

DIGITAL & GESTION DE PROJET

• Pilotage de la création d'un espace sécurisé (cahier des charges, appel d'offres, recettes, mise en production) et enrichissement continu des fonctionnalités

• Mise en place d'une application mobile iOS & Androïd

• Gestion des contenus & enrichissement de sites web (fonctionnel & rédactionnel)

• SEO & SEM : référencement naturel, analyse du trafic sur Google Analytics

• Lancement & animation d'un Réseau Social d'Entreprise (RSE)

• Lancement d'une Web TV sur YouTube

• Réalisation de campagnes d'e-mailing



MARKETING PRODUIT

• Banque à distance : web transactionnel, certification électronique, alertes SMS

• Monétique porteur (cartes particuliers & entreprises) et acquéreur : TPE, VAD...



COMMUNICATION OFF-LINE

• Marketing direct : conception, mise en oeuvre et suivi d’opérations commerciales

• Événementiel : participation aux éditions du Prix de l'Ambition



SPÉCIALITÉS

Digital, Gestion de projet, Web, Internet, Innovation, Marketing, Communication, Multicanal



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing

Internet

Marketing opérationnel

Communication commerciale

Communication externe

Communication

Web

Finance

Digital

Innovation

Banque

Marketing stratégique

Mobile

Stratégie digitale

Relation client