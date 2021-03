Gaëlle ROSSI

Je suis recruteur. Je travaille pour la société LR qui existe depuis + de 35 ans, elle est donc bien établie.

On développe l'activité en tant que VDI depuis son domicile, on fait partie d'une équipe. Formation et encadrement sont assurés jusqu'à complète autonomie et encore après pour les personnes qui le souhaitent.

Sur toute la France, chaque partenaire pourra rencontrer des personnes travaillant pour la même société. Il est important de voir que nous ne sommes pas isolés et il est important de pouvoir échanger et partager...

Si tu aimes le relationnel, le secteur du bien être, alors c'est pour toi !!

Que tu sois déjà salarié, maman au foyer, à la recherche d'un emploi, retraité ou autre... Tout le monde peut nous rejoindre.

Pour plus d'info, n'hésitez pas, ce sera un réel plaisir d'échanger avec toi ;)