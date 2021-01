Gaëtan MARTIN

Durant mes premières années de formation, j’ai pu développer de nombreuses connaissances à la fois théoriques et techniques, sans oublier le coté pratique de diplômes à vocation professionnelle (Baccalauréat technologique et BTS dans le secteur automobile). L’orientation généraliste de l’UTBM m’aura permis d’étudier de nombreux aspects de la mécanique et plus particulièrement ceux liés à ma spécialisation en modélisation numérique via mon cursus de dernière année (simulation numérique, thermique, aérodynamique, mécanique des fluides, comportement des matériaux…). De plus, les deux stages de six mois chacun, que j’ai effectués m’ont donné l’opportunité de bonifier ces enseignements par une expérience professionnelle enrichissante



Langues : Anglais (courant) , allemand (bases)

Logiciels : bureautique : office

CAO: catia V5

Simulation : (Mechanical APDL et Workbench), Gambit, Fluent, Abaqus CAE(bases), Patran (bases)



Mes compétences :

Conception

Élément finis

Modélisation

Simulation