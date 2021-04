Galdric PONS

J'occupe le poste de chef de projet digital, de la stratégie à la réalisation des projets. Je réalise également des études de tendances web, du consulting interne et des conférences occasionnellement(mobile, réseaux sociaux, chartes..)



Mes projets oscillent entre des sujets corporate, RH, de e-reputation, mobile, de conception de portails corporate, d'interfaces ou d'audit de sites, utilisation à bon escient des réseaux sociaux dans les dispositifs. Je fais également du conseil interne en ergonomie, conception, architecture de l'information.



Je participe également au site de l'atelier (www.atelier.fr) au travers de chroniques régulièrement.



Domaines de prédilection : communication corporate, conseil web, Gestion de projet internet (conception & ergonomie), veille technologique (particulièrement : design, flash, serious games, 3D & 3D temps réel dans le navigateur, outils collaboratifs en entreprise et communautés internes, mobile, réalité augmentée, interfaces...), e-reputation en entreprise.



Mes compétences :

Webdesign

Ergonomie

Communication

Corporate

Réseaux sociaux

Innovation

Internet

Intranet

3D