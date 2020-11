Ganabady BALANE

Exploitation transports ferroviaires urbains

Permanent Travaux et Maintenance depuis 2015 à la Permanence Générale de la RATP



(La Permanence générale, structure transversale à l'entreprise, exerce ses missions 24h/24 en relation avec l'ensemble des centres opérationnels des réseaux d'exploitation et des départements techniques.

Assure une veille opérationnelle au service de toute l'entreprise et constitue le point d'entrée unique, en temps réel, des pouvoirs publics et tout organisme externe.

Depuis une même salle multimodale tous les acteurs de la Permanence générale contribuent, en synergie, à la gestion opérationnelle des situations impactant l'exploitation des réseaux (incidents ou événements).

Au travers de ses missions opérationnelles, la Permanence Générale veille à coordonner les flux d'information, la mobilisation des personnels d'intervention, l'alerte des autorités tant internes qu'externes à l'entreprise et l'information des voyageurs)





* Gestion opérationnelle dans la salle multimodale pour les travaux et la maintenance : coordination des flux d'information avec recueil des informations liées aux incidents affectant les installations et équipements de l'entreprise.

*Est l'interlocuteur opérationnel de l'entreprise vis-à-vis d'organismes extérieurs, informe et alerte les correspondants internes et externes à l'entreprise en fonction de la gravité de l'événement

*Analyse et synthèse des informations - Rédige les rapports d'activité quotidiens et hebdomadaires

*Mobilisation du personnel : coordonne et mobilise les acteurs de terrain lors des interventions de maintenance et de travaux en situation d'incident, s'assure de la bonne gestion de l'incident, diffuse des alertes transversales par téléphone, mail ou SMS (PPRI, alerte météo, posture vigipirate, etc.)

*Application d'IG et de plans particuliers : déclenche des plans internes en application d'instructions générales .

*Met en oeuvre les plans particuliers ou transversaux à tous les réseaux déclenchés par les pouvoirs publics

*Est donneur d'ordre opérationnel vis-à-vis des centres opérationnels et acteurs du terrain

*Conseil et assistance : apporte son expertise dans le domaine des travaux et de la maintenance aux acteurs de terrain face à des situations non prévues par la réglementation

*Supervision des réseaux : supervise de manière permanente le traitement des signalements techniques, suit les évènements



IPPEX (Inspecteur Principal de Permanence Exploitation des Réseaux Ferrés) de 2002 à 2015



Responsable d'exploitation de 2000 à 2006 sur les lignes 6 et 4 du Métro



Différents postes d'exploitation d'encadrement maitrise de 1982 à 2000