Garreau BRIGITTE

59 ans, des expériences variées en Sud Seine et Marne, de formation gestionnaire de paies et administration des contrats, je recherche un poste de gestionnaire de paies, assistante administrative ou secrétaire comptable sur Fontainebleau-Melun.



Missions principales : Vérification des paies et déclarations des charges sociales,

Suivi et mise à jour des dossiers individuels du personnel (données informatisées et scan)

Contrôle des paies et suivi de la gestion du personnel de l'embauche au départ des salariés,

Affiliations et radiations aux caisses de prévoyance et de complémentaire santé et leur suivi.

Suivi des absences et indemnités sécurité sociale et prévoyance.

Maîtrise du pack office.



Mes compétences :

Pléiade

Hypervision

AS400

Sage Paie

Ciel

Excel

Access

Baan

CSP

ADP

AGAPE

GRH GAH