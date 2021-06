Gauthier ETCHEPARE

Exanov est un studio de développement Web alliant 4 pôles d'excellences complémentaires :



* Développement informatique spécifique à votre métier



* WebMarketing

- > SEO : Référencement naturel, rédaction de contenu, stratégie de net-linking

- > SEM : Référencement commercial (Google Adwords, Facebook ...)

- > Analytics : Analyse et optimisation de l'audience

- > Optimisation e-commerce



* E-Commerce : création de site e-commerce 100% sur mesure



* Medias online

- > Edition et monétisation de sites web et application mobile à très haut trafic : Notamment le réseau social GOSSY





Découvrez nos solutions sur www.exanov.fr



Mes compétences :

autonome

COMMERCE

Création

Création de site internet

E commerce

Internet

Média

Référencement

Site e commerce

Site internet

Web