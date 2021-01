Gauthier VANTIEGHEM

L'essentiel de mon expérience professionnelle s'est déroulé dans des PME et a consisté en des rôles de coordinateur de projets et d'interface d'équipes. Dans le cadre de mes diverses fonctions, j'ai pu concevoir et élaborer des cahiers des charges d'outils informatiques destinés aux équipes dont j'avais la charge, ou aux clients afin de faciliter les processus de vente.

A plusieurs reprises j'ai travaillé dans des entreprises de cultures différentes, ce qui m'a permis d'appréhender les écarts de perception des besoins, et de trouver les moyens d'y répondre quand cela était nécessaire.

Cette expérience me permet de proposer désormais mes services de Recruteur (catalyseur-en-recrutement) auprès de PME en recherche de personnels qualifiés.

Pour me contacter : gauthier@gathiva-consulting.com



Mes compétences :

Management de transition

ERP

Logiciel CRM

Management commercial

Gestion de projet

Études marketing

Service client

Marketing direct

Gestion de la relation client

Administration des ventes

Animation de groupes

Animation de réunions

Finance

Gestion de patrimoine

Recrutement

Ressources humaines

Recrutement cadres

Propriété intellectuelle