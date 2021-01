Gawen DELUME

Spécialiste en recherche et analyse de l'information, j'ai mis en exergue mes compétences lors de mes différentes expériences. Orienté stratégie, j'ai développé mon côté commercial et consolidé mes acquis en communication lors de mes 6 derniers mois de mission chez Essilor France.

Mon expérience d'un an au Canada m'a permis d'apprendre des techniques de gestion et de commerce nord-américaines.



Mes compétences :

Veille technologique

Veille stratégique

Data mining

Innovation

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Word

Veille concurrentielle

Analyse stratégique

Développement commercial

Communication

Gestion des connaissances

Microsoft PowerPoint