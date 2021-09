Gaylord DESOEUVRE

Après une première expérience comme consultant chargé d'études acoustique pour PSA peugeot Citroën, puis chargé de développement d'outils de synthèse sonore, j'ai développé un profil avec une forte expertise en synthèse sonore et perception acoustique appliquée à l'automobile.



Le poste d'ingénieur qualité/production chez RENAULT pour le diagnostic débarqué a fait le lien entre le monde du son et le monde de l'électronique.



Après une année en tant que chargé de développement sur les services de navigation connectée (info trafic, parking, stations essences...) sur les nouveaux boitiers infotainment, j'ai maintenant pris le lead sur la validation des services connectées.

Je suis depuis le début de ma carrière fortement impliqué dans le développement de projets innovants et transverses.



Mes compétences :

synthèse sonore

Acoustique

automobile

matlab

audio

Télématique

Infotainment