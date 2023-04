Genelise VALERE

Latin-grec, philosophie et études en communication m'ont donné l'opportunité de creuser les Lettres en parcourant les auteurs, l'Histoire et la vie ailleurs ( Brésil, Italie, France) Mon expérience professionnelle s'est construite peu à peu dans les secteurs

du secrétariat de direction (entreprises privées, groupes pharmaceutiques, cabinet médical) ,

de l'édition presse régionale (l'Ecu, Télépro, Synergie cinéma..)

des médias numériques (journaliste web pour divers artistes.



Mise en page, écriture, photos, Wordpress ou Photofiltre me passionnent et permettent d'allier alpha et oméga: rigueur et créativité au quotidien.



Mes compétences :

Internet

PAO

Wordpress

Numérisation

Écriture

International

WEB

Photoshop

Organisation d'évènements

Culture

Communication

Community management

Photographie

Lecture rapide

Relations publiques

Relations Presse

Relations internationales

Journalisme en ligne

Créativité

Orthographe

Assistanat de direction

Code typographique