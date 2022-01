Geneviève DESPRAUX

Mon site :Array



Mon parcours, mes valeurs:



Mes activités passées dans le domaine de la santé à l'A.P.Hôpitaux de Marseille, dans le métier de soin, d'encadrement et de formation mont énormément apporté.



S'y ajoutent mes expériences personnelles et un travail dévolution.



Sophrologue Caycédienne depuis plus de 13 ans et en permanence en quête de perfectionnement avec plusieurs spécialisations,

j'ai choisi d'accompagner les personnes en difficulté en divers domaines pour les aider à retrouver une qualité de vie au quotidien, à améliorer et préserver leur santé physique, mentale et émotionnelle et leur équilibre global.



J'exerce à Ollioules, près de Toulon, dans le Var et la périphérie,

auprès des particuliers et également au sein des institutions et entreprises.





Humaniste, j'accorde une place importante et toute particulière au respect, à la tolérance, à l'empathie et à la compassion.



Membre du club service Lions club (adhésion non renouvelée de façon récente)

Ex-bénévole à l'Assciation Vivre son deuil Provence Var, et en chantier / réinsertion professionnelle

Bénévole à l'association APSAMED



Jaime conjuguer au présent et à l'unisson Sérieux et Joie, Légèreté et Profondeur, Douceur, Beauté et Harmonie.



Mes spécialisations:



Spécialisée dans la prise en charge des troubles de l'audition: acouphènes, hyperacousie, vertiges : Référente du Pôle Sophrologie et Acouphènes®.

Et :

La gestion du stress et des émotions.

L'accompagnement dans la prise en charge de la douleur.

L'Adaptation de la Sophrologie Caycédienne aux pathologies neurodégénératives.

La traversée des deuils.



Je vous accompagne également dans les divers domaines de votre vie avec entre autres :

L'amélioration de la qualité de votre vie au quotidien (changement, évolution.)

L'amélioration de votre sommeil et la gestion de l'anxiété et des phobies.

Le soin porté à votre vitalité et confiance en vous.

Le soutien dans les investigations, les traitements, les soins et les interventions chirurgicales.

- Laide à l'équilibre dans votre vie professionnelle.

- La gestion des épreuves et examens.



"Sophrologie Caycédienne?"



La Sophrologie Caycédienne est la sophrologie dans sa forme authentique et avec sa méthodologie originale telle que créée en milieu hospitalier puis développée depuis 1960 par son fondateur, le Dr Alfonso Caycedo, médecin psychiatre.

.Elle propose un entraînement basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit pour développer sérénité et mieux-être.

Elle est une discipline qui aide chacun à développer une conscience sereine au moyen d'un entraînement personnel



Son objectif est d'aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien,

dans le champ professionnel comme personnel, ainsi que de développer les capacités de gestion active du stress et des émotions négatives.



La pratique régulière de la Sophrologie Caycédienne avec un professionnel puis de façon autonome permet ainsi à chacun d'optimiser ses capacités et son efficacité au quotidien.







"Rigologie, yoga du rire,? "



J'anime également des séances de rigologie - yoga du rire (club de rire)en divers lieux et sur demande : formation à l'Ecole Internationale du Rire et du Bonheur. et à l'Institut Français du Yoga du Rire et du rire

Santé( dont spécialisation ateliers / entreprises et maisons de retraite.)



La Rigologie a pour objectif « un Etre humain capable de retrouver et conserver l'humeur ludique et ainsi acquérir les principes de la pensée positive.»



« Le rire est une gymnastique mentale, musculaire et respiratoire. Il aide à vivre plus longtemps et en meilleure santé ». Dr Henri Rubinstein





Méditation de pleine conscience ( Mindfulness) ?

En séances individuelles, collectives,

en cycles MBSR-MBCT-MBRP et ACT

Ses bienfaits sont validés par la science.

Elle vise l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie des "patients." (pathologies).