Geneviève IMBERT

De formation doctorale en santé publique (PhD, option Organisation des soins, Université de Montréal) et en anthropologie sociale et culturelle (Université Bordeaux 2).

Forte d’une expérience professionnelle développée dans les soins, la formation, la recherche, les politiques publiques et les collectivités territoriales.



La Direction de la Santé de la Ville de Bezons comprend 50 agents répartis dans un Centre de Santé municipal pluridisciplinaire (soins médicaux, dentaires, paramédicaux), un service de soins infirmiers à domicile de 40 places (37 pour des personnes âgées de 60 ans et plus en limitation d'autonomie et 3 pour des personnes en situation de handicap âgées de moins de 60 ans) et une mission de prévention.



Qualité et sécurité des soins.

Parcours de santé. Usagers du système de santé. Maladies chroniques. Populations vulnérables. Démocratie en santé.

Pilotage de projets en santé publique.

Management d’équipe pluridisciplinaire.

Évaluation des pratiques professionnelles

Coopérations interprofessionnelles et innovations organisationnelles.



Mes compétences :

Santé publique

Recherche de partenaires

Animation d'équipe

Gestion de projet

Coordination de projets

Management opérationnel

Recherche

Analyse stratégique

Rigueur