Geoffrey ARGILES

Depuis 2010, je mets mes compétences d'ingénieur chimiste au service de divers travaux d’expertise scientifique dans le champ de la santé et de la sécurité au travail à l'Anses. A ce titre, je conduis notamment des expertises sur l'évaluation du risque chimique et sur la substitution des agents chimiques en milieu professionnel.

En 2015, j'ai été nommé assistant de prévention de l'une des entités de l'Anses et depuis je suis chargé d'assister et de conseiller le chef de service dans sa démarche d'évaluation des risques et la mise en place de sa politique de prévention des risques professionnels.