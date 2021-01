Geoffrey COLLIN

Diplômé d'une Maîtrise en aménagement des territoires, je dispose d'expériences en conduite de missions et diagnostics territoriaux. Actuellement médiateur social référent en Parcours Emploi Compétences, je suis en recherche d'un poste de coordinateur social. Enthousiaste et méthodique, je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

- Diagnostics territoriaux et environnementaux

- Organisation et animations d'ateliers et de réunions

- Pratique du management social

- Techniques de médiation sociale, de prévention et de gestion de conflits

- Aptitudes relationnelles, rédactionnelles et comportementales

- Pack Office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive et Teams

- DAO : AutoCAD et Adobe Illustrator

- SIG : MapInfo et Quantum GIS

- Sphinx

- Visual Planning