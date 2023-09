Geoffrey RENIER

Technicien dans le monde des travaux publics.

Je fournis des prestations complètes, de l'étude du chantier à la réception finale.

En collaboration avec toutes les équipes, j'organise mes tâches de manière à assurer un avancement optimal des travaux.

De nature autonome, rigoureux et organisé, mon métier m'a appris l'adaptabilité, le sens du contact et le travail en équipe.

La volonté et la persévérance m'ont permis d'acquérir l'expérience et le savoir-faire.



Mes compétences :

Maitrise AutoCad, Mensura.

Relevé et implantation topographique

Nivellement

Guidage d'engin (Bulldozer, niveleuse, pelle)

Création de projet VRD

Maîtrise station robotisée et GPS (Trimble / Leica